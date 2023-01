Gemeinschaftliches Handeln ist für Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) ein „Qualitätsmerkmal“ von Hanhofen. Mit der Ehrung ehrenamtlich engagierter Bürger und Bürgerinnen verband sie die Bitte, in der Verbundenheit nicht nachzulassen, sich zum Wohle aller weiter einzubringen und das Dorfgeschehen mitzugestalten. Jede Handreichung trage dazu bei, nicht nur „große Aktionen“.

Gerald Haupt, Hanhöfer, langjähriger Chefarzt der urologischen Klinik am Vincentiuskrankenhaus Speyer, seit 2011 auch Chefarzt für Urologie und Kinderurologie in Landau, initiierte während der Corona-Pandemie viele Impfaktionen an Wochenenden, Booster-Kampagnen, das 40-Stunden-Adventsimpfen und zog selbst über 26.000 Impfspritzen auf.

Otfried Dolich ist mittlerweile 52 Jahre bei den Vogelfreunden, Schriftführer, Natur- und Vogelschutzbeauftragter, kümmert sich um die vereinseigenen Wiesen-, Wald- und Streuobstgrundstücke, kontrolliert, zählt für die Vogelschutzwarte Radolfzell die Bruten in den Nistkästen, koordiniert die Grabenreinigung, unternimmt mit Kindern Exkursionen und ließ sich beim Nabu zum Naturführer und Naturbotschafter ausbilden.

Liane und Roland Heiter begleiten für die Flüchtlingshilfe Hanhofen und Dudenhofen Geflüchtete zu Behörden, anderen Terminen und gehören mit Dorothea Trauth, Ursula und Rudolf Beziner dem Team der Müllsammler an. Ruben Zeidler hilft in vielen Stunden (Schmitt-Makdice: „Sein zweiter Wohnsitz“), das ehemalige Wasserhaus der Gemeinde zur Kita-Begegnungsstätte umzubauen.

Helga Weiß und Cordula Forler sind im VdK-Ortsverband aktiv, Robert Ritter, 2022 zweimal Dritter bei der Deutschen Meisterschaft, ist eine der Stützen des Schützenvereins, Tobias Krämer, Silke Aschbacher, Lena Enzenhofer engagieren sich im Fasnachtsverein Burgfunken Blau-Weiß, Manfred Nuber ist stellvertretender Chef des Heimat- und Kulturvereins und Mathis Becker baut mit Altersgenossen eine BMX-Bahn.