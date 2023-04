Waldsee. Aus der katholischen Kita „St. Martin“ ist die kommunale Kita „Kleine Heimat“ geworden. Zum 1. April hat die Ortsgemeinde Waldsee die älteste Kita im Ort nun in ihre Trägerschaft übernommen.

Die Kirchengemeinde hatte sich gewünscht, die Betriebsträgerschaft zu behalten und nur die Gebäudeträgerschaft abzugeben. Auf diese Variante hatte sich die Ortsgemeinde allerdings nicht eingelassen. Gleichwohl soll es auch in Zukunft eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und ein religiöses Angebot auf freiwilliger Basis geben. Daran soll ein regenbogenfarbiges Armband erinnern, das Kinder und Erzieher von Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper zum Abschied in einem Wortgottesdienst bei einem Übergabefest am vergangenen Freitag bekommen haben.

Mit dem Neubeginn als kommunale Einrichtung habe sich das Erzieherinnenteam, das von der Ortsgemeinde übernommen wurde, rund um den Einrichtungsleiter Peter Meyer auch einen neuen Namen gewünscht und Vorschläge gesammelt. Aus der so entstandenen Liste haben sich dann die Kinder den Namen „Kleine Heimat“ ausgesucht, erklärt Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU). Schon in rund zwei Wochen gibt es einen Termin mit einer Architektin, um die Kita auch baulich zukunftsfähig nach dem neuen Kita-Gesetz zu gestalten, verriet Klein.