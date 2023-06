Bereits ein knappes Jahr vor der Wahl hat die SPD in Maxdorf geklärt, mit wem sie ins Rennen um den Posten des Ortsbürgermeisters geht. In der jüngsten Mitgliederversammlung des Ortsvereins nominierten die Genossen einstimmig Heike Kißler zur Kandidatin.

Einen lebenswerten und nachhaltigen Lebensraum für die Maxdorferinnen und Maxdorfer schaffen, das liegt Heike Kißler besonders am Herzen, teilt der SPD-Ortsverein in einer Pressemeldung mit. Demnach will die Kandidatin die Gemeinde mit frischen Ideen und ihrer langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung bereichern. Kißler bringe für das Amt zudem Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern mit, berichtet Christopher Huch, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Maxdorfer Ortsgemeinderat. Als Steuerfachgehilfin, Pharmareferentin, Versicherungsfachfrau und Tagesmutter habe sie vielfältige Kompetenzen erworben. Derzeit ist die 61-Jährige als Buchhalterin im Elektrofachbetrieb ihres Sohnes tätig.

Heike Kißler, die ihr gesamtes Leben in Maxdorf verbracht hat, ist verheiratet, Mutter dreier Kinder und hat bereits ein 18 Monate altes Enkelkind. Sie engagiert sich bei den Landfrauen, im Netzwerk Hilfe, im Heimat- und Geschichtsverein sowie im Partnerschaftsverein. Zu ihren Hobbys zählen das kreative Gestalten, die Jagd und die Hundezucht. „Dies spiegelt ihr breites Spektrum an Interessen und ihre Offenheit für neue Herausforderungen wider“, schreibt Christopher Huch. Kißler freue sich auf den bevorstehenden Wahlkampf und die Möglichkeit, mit den Bürgern in Dialog zu treten.

Die Ortsbürgermeisterwahl findet voraussichtlich zusammen mit den Kommunalwahlen im Juni kommenden Jahres statt.