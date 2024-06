Ohne Mitbewerber ist Manuela Winkelmann (CDU) angetreten, um in ihre zweite Amtszeit zu starten. 2639 Dannstadt-Schauernheimer haben für die 60-Jährige gestimmt. Das sind 69 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,9 Prozent. „Ich habe noch viel vor“, sagt Manuela Winkelmann, sie freue sich, dass zwei Drittel der Wähler ihr ihre Stimme gegeben haben, habe jedoch eine höhere Wahlbeteiligung erwartet. Gespannt sei sie auf die Zusammensetzung des neuen Rats.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter