Die Kommune soll das Umrüsten der Straßenlaternen auf LED-Leuchten alleine bezahlen und eine falsche Sitzungsniederschrift soll nicht korrigiert werden. Das hat der Altriper Rat im September beschlossen. Nun hat der Ortsbürgermeister informiert, dass diese Beschlüsse unzulässig waren und er sie deswegen außer Kraft setzte.

Die Kosten für das Erneuern von Straßen, Gehwegen oder Straßenlaternen werden üblicherweise aufgeteilt: Die betreffende Gemeinde übernimmt einen Eigenanteil, den Rest legt sie in Form von Ausbaubeiträgen auf die Bürger um. Als es in der September-Sitzung galt, den Eigenanteil für das Umstellen der Straßenbeleuchtung auf die sparsamere LED-Technik zu beschließen, folgte der Ortsgemeinderat dem Vorschlag der FWG-Fraktion und legte den Anteil der Gemeinde auf 100 Prozent fest. Sprich: Die Bürger sollten dafür nicht zur Kasse gebeten werden.

In der Oktober-Sitzung teilte Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) dem Gremium mit, dass er diesen Beschluss am 19. Oktober außer Kraft gesetzt hatte. Dafür nannte er zwei Gründe. Erstens verstoße der Beschluss gegen den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit. Der zufolge seien gleiche Fallkonstellationen auch gleich zu behandeln. Soll heißen: „In der Vergangenheit wurden für die Erneuerung oder Verbesserung der Straßenbeleuchtung Ausbaubeiträge erhoben und werden auch in Zukunft wieder erhoben werden“, sagte Mansky. Zweitens laufe der Beschluss der Beitragserhebungspflicht zuwider. Demnach müsse der Gemeindeanteil mindestens 20 Prozent betragen. Keine Beiträge zu erheben, erfülle den Tatbestand der Untreue und könne entsprechend strafrechtlich geahndet werden, ergänzte er. Darüber hinaus habe die Kommunalaufsicht bereits angekündigt, die Aufhebung des Beschlusses anzuordnen, sofern er als Ortsbürgermeister das nicht tue.

Schlussstrich unter lange Diskussion

Der FWG-Fraktionsvorsitzende Alexander Klauer teilte diese Einschätzung nicht. „Wir können den Tatbestand der Untreue nicht erkennen“, sagte er und schlug einen Beharrungsbeschluss vor. Dem folgte der Rat bei einer Gegenstimme, wobei sich fünf Ratsmitglieder der Stimme enthielten. In der Folge muss Mansky den Beschluss nun der Kommunalaufsicht vorlegen. Ordnet die Behörde dessen Aufhebung an, könnte die Gemeinde dagegen vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt klagen.

SPD-Fraktionschef Markus Hofacker kritisierte, dass es überhaupt soweit kam. „Es kommt immer häufiger vor, dass wir über Anträge abstimmen, ohne zu wissen, ob diese rechtlich zulässig sind. Das sollte die Verwaltung künftig wieder im Vorfeld prüfen, wie das früher mal der Fall war“, forderte er.

Darüber hinaus setzte der Ortsbürgermeister einen Schlussstrich unter die seit Monaten währende Diskussion über das fehlerhafte Protokoll der Ratssitzung vom 14. Mai. Die Grünen hatten wiederholt auf diverse Fehler hingewiesen und auf die Korrektur der Niederschrift gedrängt. Die Verwaltung hatte zuletzt im September eingeräumt, dass die Einwände der Grünen berechtigt sind. Dennoch hatte es die Ratsmehrheit zweimal – in der Juli- und in der September-Sitzung – abgelehnt, das Protokoll entsprechend zu berichtigen. Diese Beschlüsse hob Mansky nun ebenfalls auf, da sie nicht zulässig waren. „Ich habe fälschlicherweise über die Änderung der nachweislich falschen Niederschrift abstimmen lassen“, gab er zu. „Richtig wäre gewesen, die Niederschrift und die Anwesenheitsliste zu korrigieren und den Rat darüber zu informieren.“