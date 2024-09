Die vier Kirchengemeinden der Pfarrei Heiliger Sebastian, St. Michael Dannstadt, St. Peter Hochdorf, St. Medardus Mutterstadt und St. Leo Rödersheim, präsentieren im Rahmen eines Orgelspaziergangs ihre „Königinnen der Instrumente“. Dieser findet am Sonntag, 8. September, von 14 bis 18 Uhr statt. Die einzelnen Orgeln werden in einer kurzen Einführung vorgestellt und können besichtigt werden, bevor sie jeweils in einem zehn- bis 15-minütigen kleinen Konzert von den jeweiligen Organisten der Kirchengemeinden auch klanglich präsentiert werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Kirche St. Medardus Mutterstadt. Geplant sind die weiteren Stationen jeweils zur vollen Stunde in der Reihenfolge Dannstadt, Hochdorf, Rödersheim. Dazwischen besteht genügend Zeit, die nächste Kirche mit dem Fahrrad oder Auto zu erreichen. Zum Abschluss gibt es in Rödersheim einen kleinen Imbiss im Pfarrheim.