Blutspenden sind auch in Zeiten von Corona wichtig und nötig und müssen unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Bei seinen Blutspende-Terminen arbeitet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit geänderten Abläufen und erhöhten Sicherheitsstandards.

„Es ist zurzeit schwierig, weil viele unserer älteren Spender zur Risikogruppe gehören“, berichtet der Mediziner Ulrich Geibel, Vorsitzender des mittlerweile für die ganze Verbandsgemeinde zuständigen DRK-Ortsverbands Lambsheim. Zwar seien geplante Operationen zurzeit weitgehend ausgesetzt, um Behandlungskapazitäten für an Covid-19 Erkrankte zu schaffen, doch herrsche nach wie vor ein hoher Bedarf an Blutkonserven für Krebspatienten, Menschen in Chemo- oder Strahlentherapie, in der Notfallmedizin (bei Unfällen) sowie bei chronisch Kranken.

Das DRK organisiert Blutspendetermine in Lambsheim (Karl-Wendel-Schule) und Großniedesheim (Friedenshalle). Er ist dem Blutspendedienst West des Roten Kreuzes zugeordnet, einem von bundesweit sechs regionalen Diensten und zuständig für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Dort werden täglich rund 3500 Spenden (bundesweit 15.000) gebraucht.

Fünfmal im Jahr kommen bis zu 120 Spender

Die Karl-Wendel-Schule wird fünfmal im Jahr zur Blutspendestation und Anlaufstelle für 90 bis 120 Freiwillige, in die Friedenshalle Großniedesheim kommen rund 45 bis 65 Personen. Die Landbevölkerung sei tendenziell spendenfreudiger als Menschen in der Stadt, hat Ulrich Geibel beobachtet. Beim nächsten Termin am Mittwoch rechnet sein Stellvertreter Serge Endrizzi jedoch mit einer um rund 50 Prozent erhöhten Anzahl von Spendern, vor allem weil Studenten und andere junge Leute gerade daheim seien und Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität setzen wollten. Wer Blut spenden will, muss mindestens 18 Jahre alt, gesund und fit sein und darf in den zurückliegenden vier Wochen keinen Kontakt zu Menschen mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus gehabt haben.

Was Abstand und Hygiene betrifft: Für Blutspenden gelten ab sofort erhöhte Sicherheitsstandards, deshalb werden am Mittwoch in Lambsheim erstmals zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts dabei sein, um den Zwei-Meter-Mindestabstand zu kontrollieren. „Die Anmeldung geschieht kontaktlos, die Spender warten vor der Tür und werden einzeln hereingerufen“, erklärt Serge Endrizzi. Das Ausfüllen eines Fragebogens, die Feststellung des allgemeinen Gesundheitszustands sowie Fiebermessung, Blutdruck- und Pulsmessung sind die weiteren Schritte im standardisierten Ablauf.

Das DRK-Team trägt Schutzmasken

Die eigentliche Blutspende findet unter normalem Abstand liegend statt, dauert rund zehn Minuten und wird von einem sechsköpfigen medizinischen Team aus Bad Kreuznach überwacht. Das Team arbeitet mit Atemschutzmasken. Den Spendern werden etwa 500 Milliliter Blut entnommen, danach gibt es eine zehnminütige Ruhezeit.

Als Dank gab es für die Blutspender bisher immer ein meist warmes Essen vor Ort. Doch dazu sind rund ein Dutzend Helfer hinter den Kulissen nötig. Während der Pandemie bekommen die Spender deshalb ein vorbereitetes Verpflegungspäckchen mit nach Hause.

In Frankenthal fanden die Blutspendetermine des DRK bisher auf dem Rathausplatz statt. Dafür war ein Entnahmemobil im Einsatz, das nun aufgrund der Sicherheitslage (Mindestabstand) nicht eingesetzt werden kann. Wie das DRK-Service-Center mitteilt, sind die nächsten Termine für 6. Juli, 20. August und 21. September vorgesehen, doch ob sie stattfinden, sei derzeit noch nicht absehbar und abhängig von der Entwicklung der Corona-Krise.

Termine

Die nächsten Blutspendetermine sind in Lambsheim am Mittwoch, 22. April, von 17 bis 22.30 Uhr in der Karl-Wendel-Schule und in Großniedesheim am Donnerstag, 28. Mai, von 17 bis 20.30 Uhr in der Friedenshalle. Weitere Termine: Lambsheim 8. Juli und 3. September, Großniedesheim 13. August.

