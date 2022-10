Mehr als 150 Pferde werden rund um Schifferstadt gehalten. Doch im Landschaftsschutzgebiet ist das nur eingeschränkt zulässig. Die Stadt hat nun Lösungen erarbeitet und sie im Forst-, Agrar- und Umweltausschuss vorgestellt.

In der Gemarkung Schifferstadt werden viele Pferde gehalten. Viele Flächen und Anlagen verstoßen gegen geltendes Recht. Sie liegen im Landschaftsschutzgebiet, wo keine festen Anlagen und keine festen Zäune erlaubt sind. Nach Jahrzehnte langer Untätigkeit, beschloss die Stadt 2020, ordnend einzugreifen.

Die Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden erklärte, es handle sich um rund 160 Pferde, die nicht an ihren Standorten bleiben können. Das habe eine Bestandsaufnahme vor Ort ergeben. Das erste Teilgebiet, das geordnet werden soll, sei das Landschaftsschutzgebiet Rehbach-Speyerbach. Die Stadt habe schon oder werde noch Kontakt aufnehmen zu den Haltern und sei auch mit dem Reit- und Fahrverein in Gesprächen. Zuständig für die rechtliche Durchsetzung sei die Kreisverwaltung. Dort habe es bereits Anhörungen Betroffener gegeben. Um Alternativen anzubieten seien sieben Flächen intensiv geprüft worden, tatsächlich nutzbar blieb ein Standort an der Neustadter Straße.

In der Nähe des Schwimmbads

Lea Bannas, Sachbearbeiterin beim Bauamt, stellte die Flächen vor, die der Stadt gehören und die für Pferdehaltung nutzbar gemacht werden sollen. Es sind zwei Flurstücke im Südwesten, nahe des Kreishallenbades. Eine Fläche von 16.000 Quadratmetern liegt südlich zwischen Neustückweg und Neustadter Straße. Der Bolzplatz hinter dem Kreishallenbad soll bleiben, ebenso werde das kleine Wäldchen erhalten bleiben. Das sei ein gesunder Mischwald. Das zweite Stück von 8300 Quadratmetern liegt gegenüber, nördlich vom Neustückweg. Dazu gehört ein Teil der aktuell für die der Pferdehaltung der Familie Neff genutzt wird. Die hatte einen Teil des städtischen Geländes gepachtet. Der Pachtvertrag werde auslaufen, sagte Behrendt-Roden, auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Östlich grenzen städtische Flächen an, die der Gärtnereibetrieb Schehlmann noch gepachtet habe. Hier gebe es die Option, nötigenfalls einen Teil der Fläche langfristig ebenfalls für Pferdehaltung zu nutzen.

Pferdemist muss legal entsorgt werden

Die Stadt werde auf ihren Flächen für Strom und Wasser sorgen und Plätze zur Haltung verpachten. Paddocks für die Pferde und Unterstände müssen die Halter selbst errichten. Auch soll der Pferdemist gesammelt werden, der derzeit teilweise illegal entsorgt werde, wie etwa auf der Wiese hinter dem Hallenbad.

„Wir werden unsere Flächen zuerst den Schifferstadter Pferdehaltern anbieten“, stellte die Beigeordnete klar. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, ein Angebot für alle Pferdehalter zu schaffen. Wie die Haltung auf den städtischen Flächen gestaltet werde, solle mit dem Veterinäramt und Pferdefachleuten noch ausgearbeitet werden. Nächster Schritt sei die Erstellung eines Bebauungsplanes, vorausgesetzt der Bau- und Verkehrsausschuss gebe ebenfalls Grünes Licht für das Vorhaben.

Franz Kolb (FWG) begrüßte den Vorschlag der Stadt und wollte wissen, ob damit für alle Pferde eine Lösung gefunden sei. Die Beigeordnete erklärte, dafür seien die Flächen nicht ausreichend. Das sei aber, was die Stadt maximal anbieten könne. Marco Klotz (CDU) wies auf den Wert der vorhandenen Wiese und des kleinen Wäldchens hin. Das Wäldchen bleibe erhalten, ob für die Wiese ein ökologischer Ausgleich nötig sei, werde noch geklärt, sagte Behrendt-Roden. Die Stadt werde alle Naturschutzbestimmungen einhalten, für den Bebauungsplan sei auch ein Artenschutz-Gutachten notwendig.