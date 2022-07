Die CDU-Landtagsfraktion hat beim Katastrophenschutz Lunte gerochen und will Missstände aufzeigen.

Die CDU-Landtagsfraktion tourte in den vergangenen zwei Wochen unter dem Motto „Besser schützen. Schneller helfen“ durch Rheinland-Pfalz und ließ sich in Gesprächen mit meist ehrenamtlichen Einsatzkräften und Verantwortlichen aufzeigen, wo es im Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz klemmt. Das Ganze sollte auch dabei helfen, mögliche Versäumnisse der seit 30 Jahren SPD-geführten Landesregierung aufzuzeigen. Das ist Oppositionspolitik par excellence. Wenn es der Sache dient – und das bedeutet, dass die Ehrenamtlichen vor Ort optimal ausgerüstet und geschult sind, um die Bevölkerung zu schützen, und sie im Katastrophenfall darauf vertrauen können, dass das Land an ihrer Seite steht und bei der Bewältigung hilft – dann hat die Politik ihren Dienst für die Menschen getan.