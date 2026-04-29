Zum Open-Air-Konzert auf dem Hof vor dem Pfarrheim Herz Jesu lädt der Chor der Herz Jesu Kirche für Sonntag, 3. Mai, ein. Das Motto: „Musikalisch durch die Jahreszeiten“.

Die Sängerinnen und Sänger wollen ihr Publikum laut Ankündigung nicht nur mit passenden Liedern in sommerliche Stimmung bringen, sondern auch einmal durch das Jahr führen: Auf den langen, heißen Sommer folgt der Herbst mit Dankbarkeit für eine gute Ernte, aber auch Wehmut in Liedern wie „Auf der Heide blüh’n die letzten Rosen“ von Robert Stolz. Im Winter klirren frostige Klänge wie im Volkslied „Ach, bittrer Winter“ und im Frühling überwiegt die Freude über das Wiedererwachen der Natur, so in Felix Mendelssohns „Kleinem Frühlingslied“.

Am Ende der Reise durch das Jahr steht wieder ein neuer Sommer, und so schließt sich der Kreis auch musikalisch. Die stilistische Vielfalt in dem Konzert reicht laut Ankündigung vom Madrigal über das romantische Chorlied und Volkslieder bis hin zu Schlager, Jazz und Pop. Begleitet wird der Chor der Herz Jesu Kirche an diesem Abend von Christoph Niederer (Keyboard), Stefan Teutsch (Gitarre) und Dietmar Ingenhaag (Bass). Tenor Malte Müller und Chorleiterin Silke Winkler bereichern das Programm mit Solobeiträgen. Heitere Gedichte zum Thema „Jahreszeiten“ sollen Gelegenheit zum Schmunzeln geben.

Der Eintritt ist frei. Bei ungünstiger Witterung besteht eine Ausweichmöglichkeit.