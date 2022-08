Schifferstadt. Kino unter freiem Himmel – das gibt es in der kommenden Woche wieder in Schifferstadt am Sportzentrum. Zum Start am Montag, 8. August, gibt es ein nicht alltägliches Angebot: ein Alpenfilmfestival.

Organisiert wird das Open-Air-Kino von der Stadt Schifferstadt und dem Rex-Kino-Center. Bis Sonntag, 14. August, wird das Stadion allabendlich zum Kinosaal. „Die schönsten Bergfilme des Jahres“ kündigen die Macher des Festivals aus Bad Tölz für den Auftakt an. Denn es werden gleich fünf Kurzfilme gezeigt, „die das Publikum mitnehmen auf eine bildgewaltige Reise in die Welt des modernen Alpinismus“, heißt es. Die Autorin Sandra Freudenberg wird live durch das rund zweistündige Programm führen.

Die Inhalte in Kurzfassung: Mit zwei der besten Alpinisten durch die sechs großen Nordwände der Alpen, Extremskifahren in steilen Nordkaren, zu Gast bei Hüttenwirten in der einsamen Schobergruppe im Nationalpark Hohe Tauern, ein winterlicher Roadtrip durch die bayerischen Alpen und ein liebevolles Porträt des aus Heidelberg stammenden, jung tödlich verunglückten Bergsteigers, Fotografen und Schriftstellers Reinhard Karl. „Wir haben darauf geachtet, dass in unseren Filmen keine überbordende Action oder Produktwerbung gezeigt wird. Dafür sind Filme dabei, die dazu anregen, die Touren selber zu probieren“, erläutert Festivalleiterin Sandra Freudenberg zu dem Programm.

Die weiteren Filme: Dienstag, 9. August, „Gugelhupfgeschwader“; Mittwoch, 10. August, „Wie im echten Leben“; Donnerstag, 11. August, „Wunderschön“; Freitag, 12. August, „Monsieur Claude und sein großes Fest“; Samstag, 13. August, „Elvis“; Sonntag, 14. August, „RaviGauly feat. Buti“. Für Verköstigung sorgt der MGV 1854 Schifferstadt. Das Gelände ist bestuhlt.

Noch Fragen?



Open-Air-Kino, Montag, 8. August, bis Sonntag, 14. August, 20 Uhr, Filme ab etwa 21 Uhr, Karten im Vorverkauf: www.rex-schifferstadt.de. Infos auch unter www.schifferstadt.de.