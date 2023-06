Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Filmgenuss statt Sport im Stadion: Das versprechen die Stadt Schifferstadt und das Rex-Kino-Center. Denn im August ist Open-Air-Kino im Stadion am Sportzentrum angesagt, an sechs aufeinander folgenden Abenden. Los geht es am Dienstag, 3. August.

Einlass für die Freiluft-Kinoabende ist jeweils um 20 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit starten die Kinofilme auf einer großen Leinwand. Den Auftakt macht dienstags die Krimi-Komödie „Kings