Auch in diesem Jahr fällt coronabedingt die traditionelle Altriper Kerwe aus. Um den Bürgern ein kleines Trostpflaster zu geben, veranstaltet die Ortsgemeinde Altrip am Freitag und Samstag, 17. und 18. September, zum ersten Mal Open-Air-Kino auf dem Kerweplatz. Jeweils um 20 Uhr wird nach Angaben der Veranstalter an beiden Tagen ein Film unter freiem Himmel für maximal 100 Personen gezeigt. Beginn ist am Freitag, 17. September, mit dem Film „Hiwwe wie Driwwe“ über die pfälzischen Auswanderer und deren Traditionen in Pennsylvania. Der überwiegende Teil der Aufnahmen in Pennsylvania wurde in Kutztown gedreht, der neuen Partnergemeinde und „Sister City“ von Altrip. Am Samstag, 18. September, wird der neueste Film von Woody Allen gezeigt: „A Rainy Day in New York“, eine filmische Hommage an das alte New York.

Der Eintritt ist frei, es gilt auf dem Partnerschaftsplatz laut Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) das Prinzip „wer zuerst kommt ...“. Einlass ist ab 19.15 Uhr, der Eingang zum Platz erfolgt über die Beethovenstraße, der Ausgang zum Parkplatz Maxschule. Es gelten die 3G-Regel und Kontakterfassung. Der Kanu Club Altrip schenkt Getränke aus.