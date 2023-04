Bei einem Unfall am Samstag wurde gegen 17.30 Uhr auf der L520 zwischen Gerolsheim und Heßheim kurz nach der Mülldeponie eine Person verletzt. Der Fahrer eines Opel Vectras kam in Richtung Heßheim nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den verletzten 34-Jährigen, der mit dem Verdacht eines Knochenbruchs am Bein in ein Krankenhaus transportiert wurde. Am Opel entstand laut Polizei ein Schaden von 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 06233 3130 oder 06237 9341100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.