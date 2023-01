Am Freitag kurz nach 19 Uhr ist laut Polizei eine 36-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Opel Corsa auf der L528 in Richtung Meckenheim vermutlich aus Unachtsamkeit mit der rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen geraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schaukelte sich das Auto durch mehrfaches heftiges Korrigieren auf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der Böschung, bis es schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand Totalschaden.