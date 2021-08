Deutsch als Fremdsprache – nicht die leichteste Wahl. Umso wichtiger ist es, den Wortschatz zu festigen. Beim Sprechen geht das am besten. Die Malteser haben dazu ein Tandem-Projekt ins Leben gerufen. Beim digitalen Austausch setzen die Gesprächspartner auf Videos – aus gutem Grund.

Zwei- bis dreimal pro Woche, wenn Udo Diehls Smartphone klingelt, ist Deutsch-Zeit. 30, manchmal auch 45 Minuten lang unterhält sich der 58-Jährige dann via Videochat mit einer jungen Frau aus der Türkei. Zwar liegen nur gut zehn Kilometer zwischen ihnen, aber getroffen haben sich die beiden noch nie. Diehl und die 34-Jährige sind seit August ein Online-Tandem der Malteser Ludwigshafen. Geflüchtete und Menschen aus der Region sollen bei dem im Sommer gestarteten interkulturellen Projekt miteinander ins Gespräch kommen. „Ich hatte schon länger im Kopf, Flüchtlingen zu helfen“, sagt der Ingenieur. Als er in der RHEINPFALZ einen Bericht über das Malteser-Projekt gelesen hat, war die passende Aufgabe gefunden.

„Das Projekt ist durch die Corona-Lage entstanden“, sagt Koordinatorin Kerttu Taidre von der Malteser interkulturelle Begegnungsstätte (MiB) in Ludwigshafen. Über das MiB sollen sich eigentlich Menschen mit und ohne Migrationshintergrund treffen und sich etwa in einem wöchentlichen Sprachencafé austauschen. Doch durch die Pandemie hat sich die Arbeit verändert. „Für die Leute sind die Treffen wichtig“, betont Taidre. „Sonst fehlt ihnen die Praxis.“

Ehrenamtler gesucht

Die Idee der Online-Tandems kam auf. Das Ziel: „Eine selbstständige Verständigung“, sagt Taidre und ergänzt: „Es ist ein freiwilliges Programm, keine Pflicht.“ Zehn Tandems gibt es derzeit. Zwischen 21 und 50 Jahren sind die Sprachenlerner alt. „Sie haben ganz unterschiedliche Backgrounds“, sagt Taidre. „Vom Doktortitel bis zur mittleren Schulbildung.“

Udo Diehls Tandem-Partnerin war in der Türkei Lehrerin. Wir üben Konversation“, erzählt er von den Gesprächen. Die Themen? So breitgefächert wie der Alltag der jungen Mutter, die seit einem Jahr in Deutschland lebt: Feste, Kultur, Tiere, Gott und die Welt eben. Ähnlich ist es bei Valerie Rein. Die 19-jährige Studentin unterhält sich einmal pro Woche mit einem 29-Jährigen, der aus der Türkei stammt und nun in Ludwigshafen lebt. Oft sind es politische Themen, über die der junge Mann mit ihr diskutieren möchte: vom Klimawandel bis hin zur Digitalisierung in den Schulen. „Kurz vor Weihnachten hatte er eine Deutschprüfung“, sagt die Limburgerhoferin. „Dafür haben wir viel Grammatik geübt.“

Beide Seiten profitieren

Vom Austausch profitiere nicht nur die eine Seite, erklärt Valerie Rein. „Es ist spannend, mit jemandem zu sprechen, der einen anderen Lebenshintergrund und eine andere Perspektive aufs Leben hat“, sagt die sprachenaffine Politikstudentin.

Kerttu Taidre sucht noch weitere Interessierte, die sich vorstellen können, Teil eines Online-Tandems zu werden. „Wir haben immer neue Anfragen und schauen auch, dass die Profile zusammenpassen.“ Meist seien es Menschen aus der Türkei, Pakistan oder dem Iran, die sich für die Sprachförderung interessieren. Aktuell kommunizieren die meisten über die Videofunktion des Messengerdienstes WhatsApp. Einmal, weil Videotelefonie persönlicher ist. Und zweitens, weil ein Gespräch einfacher ist, wenn das Gegenüber die Mimik sehen kann, erzählt Valerie Rein.

Wenn sich die Pandemie entspannt hat, kann die 19-Jährige sich durchaus auch vorstellen, ihren Gesprächspartner persönlich zu treffen. Ähnlich geht es auch Udo Diehl. Doch bis das unbeschwert möglich ist, will auch er sich weiter digital mit seiner Tandem-Partnerin austauschen. „Es hilft ihr und ist nicht viel Zeitaufwand“, sagt der Limburgerhofer. „Wer sich engagieren will, kann das so auch in Corona-Zeiten tun.“

