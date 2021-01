Auf dem Dach, am Balkon oder an der Fassade – Solarenergie kann an unterschiedlichen Stellen produziert werden. In einem Online-Seminar können sich Interessierte am 22. Februar über den Strom vom Dach informieren.

Fast die Hälfte aller Dächer im Rhein-Pfalz-Kreis und in Ludwigshafen eignen sich für die Nutzung von Solarenergie, schreibt die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt Strom, der selbst genutzt und dessen Überschuss ins Netz eingespeist werden kann. Aber welche Bedingungen müssen vorliegen und wie erfährt man, ob sich die Energieerzeugung auf dem Dach lohnt?

Am Montag, 22. Februar, 18 Uhr, laden die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die Klimaschutzmanagerinnen des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadt Ludwigshafen sowie die Volkshochschule zu einem Online-Seminar ein. Matthias Unnath, Energieberater der Verbraucherzentrale, erklärt die Technik und die Grundregeln für den sinnvollen Einsatz von Fotovoltaik auf dem Dach. Ellen Schlomka, Klimaschutzkoordinatorin der Stadt Ludwigshafen, erläutert die Funktionsweise und Benutzung des Solarkatasters und dessen Wirtschaftlichkeitsrechners. Hiermit können Hausbesitzer erkennen, inwieweit ihr Gebäude für die Nutzung von Solarenergie geeignet ist und ab wann sich die Anlage amortisiert.

Für die Teilnahme benötigen Interessierte einen Computer mit Internetzugang und Lautsprecher. Über einen Chat können Fragen gestellt werden. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum gibt es nach der Anmeldung: www.vhs-lu.de oder Telefon 0621/504-2238.