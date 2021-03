Landläufig bekannt ist, dass Solarstrom meist über Module auf Dächern gewonnen wird. Betreiber sind dann meist die Hausbesitzer. Doch nun gibt es Alternativen für Mieter und Bewohner von Mehrfamilienhäusern. Darüber informiert ein Web-Seminar der Volkshochschule (VHS).

Mieter und Bewohner von Mehrfamilienhäusern können die Sonnenenergie über ein Stecker-Solargerät in Strom umwandeln und so aktiver Teil der Energiewende werden, kündigt die Kreisvolkshochschule an. Das Stecker-Solargerät werde unter anderem an dem Balkon angebracht oder auf der Terrasse aufgestellt. Über die Voraussetzungen und Modalitäten wird in einem Online-Seminar informiert. Dazu laden die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die Klimaschutzmanagerinnen der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises sowie die VHS Ludwigshafen ein.

Fabian Fehrenbach, Referent für Energierecht bei der Verbraucherzentrale, erläutert, wie diese Stecker-Solargeräte funktionieren und wie man damit Strom für zu Hause gewinnen kann. Interessierte erfahren laut VHS zudem, was beim Kauf und bei der Nutzung zu beachten ist und wie Konflikte mit Netzbetreiber, Vermieter und Nachbarn vermieden werden können. Auch die Kosten sowie der Nutzen für die Umwelt und den Geldbeutel werden dargelegt.

Für die Teilnahme wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprechern, idealerweise mit Kopfhörern benötigt. Über einen Chat können Fragen gestellt werden. Weitere Infos und den Link zum Web-Seminarraum erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung unter www.vhs-lu.de oder unter 0621/504-2238.