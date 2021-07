Eine digitale Informationsveranstaltung zum Thema Solaranlagen organisieren der BUND Rheinland-Pfalz und der Bezirksverband Pfalz für Donnerstag, 8. Juli. Teilnehmen können alle Interessierten aus Speyer und der Verbandsgemeinde Rheinauen.

Unter dem Titel „Vom ersten Klick im Solarkataster bis zum fertigen Projekt: Der Weg zum Solarstrom von Ihrem Dach“ gibt es am Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr laut einer Pressemitteilung der Stadt Speyer unter anderem Informationen zum Solarkataster Rheinland-Pfalz sowie zur Planung, Installation, dem Betrieb und zu Kombinationsmöglichkeiten von Photovoltaik-Anlagen. Die wirtschaftlichen und technischen Grundlagen von Solarenergie können nach einem Impulsvortrag in drei separaten und digitalen Konferenzräumen vertieft werden, die sich unter anderem an Mieter und Vermieter richten. Mit dabei sind unter anderem Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), Umweltdezernentin der Stadt Speyer, sowie Maria Räch, Klimaschutzmanagerin der VG Rheinauen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Zugangsdaten erhalten Interessierte nach einer Anmeldung per E-Mail an klimaschutz@vg-rheinauen.de oder solaroffensive@stadt-speyer.de.