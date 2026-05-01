Mehr als 30 historische Lanz-Traktoren haben beim Oldtimertreffen der Schlepperfreunde Römerberg am 1. Mai zahlreiche Besucher angezogen.

Es rattert, dampft und zischt. Erwachsene und Kinder sind fasziniert von der Optik und der Geräuschkulisse, die beim Anglühen eines Lanz-Motors entsteht. Das ist nur einer der Höhepunkte, die beim Oldtimertreffen der Schlepperfreunde Römerberg zu erleben sind.

Die Sonderschau der Lanz-Traktoren ist ein Augenschmaus. Mehr als 30 Fahrzeuge reihen sich aneinander, imponieren mit großen Rädern, rustikalem Äußeren und toller Technik. „Das Anglühen ist schon eine große Sache und es macht Spaß, zuzuschauen“, freut sich der Vorsitzende Johannes Jochem über die Attraktion und die Resonanz der Besucher. Der Einzylinder, an dessen Metallnase mit einem Bunsenbrenner herangegangen wird, um ihn in Vibration zu versetzen, ist ein Kracher.

15-Jähriger mit ältestem Traktor

Auf dem Platz in den Rauhweiden ist unmittelbar nach Veranstaltungsbeginn die Hölle los. Alle Generationen sind vertreten, Familien nutzen das Oldtimertreffen für einen gemeinsamen Ausflug. Dass alte Autos und Traktoren in allen Altersklassen Begeisterte finden, beweist ein Blick ins Fahrerfeld. Ein 15-Jähriger aus Neustadt heimst gleich zwei Pokale ein: Als jüngster Fahrer hat er den ältesten Traktor mitgebracht, Baujahr 1933. Jochem nutzt die Chance und wirbt um die Mitgliedschaft bei den Schlepperfreunden. „Solche jungen Menschen würden wir uns in unseren Reihen wünschen“, betont er.

Das diesjährige Treffen spielt dem Verein in der Hinsicht in die Karten. Sechs Neuzugänge können am frühen Nachmittag registriert werden. Der spezielle Anreiz, den die Schlepperfreunde sich dafür ausgedacht haben, hat sich ausgezahlt. „Das erste Jahr ist beitragsfrei“, erklärt Jochem, der den Verein mitgründete und seit 22 Jahren der Vorsitzende ist. Im kommenden Jahr möchte er den Staffelstab weitergeben. Ein Nachfolger wird noch gesucht.

Insgesamt 550 Fahrzeuge

Jochem ist dankbar um ein starkes Team, das bei der Umsetzung des Oldtimertreffens hilft. „Das ist eine Riesenleistung“, betont er inmitten eines mit rund 550 alten Kraftfahrzeugen bestückten Geländes. Von der zweirädrigen Kawasaki bis zum schnittigen Karmann Ghia ist einiges geboten.

Dafür haben sich die Ehrenamtlichen mächtig ins Zeug gelegt. Biertischgarnituren mussten zuhauf aufgeschlagen, Trinkwasserleitungen verlegt und Elektrokabel gezogen werden – drei Beispiele für etliche Handgriffe. Am Abend noch muss alles wieder picobello aufgeräumt werden. Um 17 Uhr muss aufgrund der Naturschutzverordnung Schluss sein mit der Oldtimerschau.

Jochem ist froh, dass die Hürden zur Umsetzung in diesem Jahr genommen werden konnten. Die Zusicherung, das Oldtimertreffen auch in den kommenden Jahren durchführen zu können, erklärt Landrat Volker Knörr (CDU) persönlich. Er verweilt lange unter den Teilnehmern, informiert sich und lobt die Organisation.

Ältester Teilnehmer 93 Jahre alt

Grandios: Mit 93 Jahren ist Karl-Heinz Acker aus Speyer der älteste Teilnehmer und ist Mitglied bei den Schlepperfreunden. Mit seinem MRN-Traktor ist er angerückt. „Zuhause hat er eine ganze Traktorensammlung“, verrät Jochem. Ebenso bemerkenswert: Kurt Gluckner aus dem österreichischen Leutasch ist mit seiner Frau angereist. Der „Traktorspinner“, wie er sich nennt, hat den Hilferuf Jochems gelesen, der um Unterstützung für das Treffen bat, und sich direkt in Bewegung gesetzt.

Komplimente verteilt der Vorsitzende an die Sponsoren, die jedem Teilnehmer eine Flasche Wein und null Standgebühr sichern, sowie an den Fußballverein, dessen Mitglieder die Verpflegung der Besucher übernommen haben. „Das hat richtig gut geklappt“, so Jochem. Rundum perfekt ist seiner Ansicht nach der Tag verlaufen. „Der Platz ist voll, wir haben perfektes Wetter und die Auslastung mit Oldtimern ist optimal.“