Einen mintgrünen Vespa-Roller, Baujahr 1965, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 25. August und Mittwoch dieser Woche aus dem Garten eines Hauses in der Brucknerstraße in Mechtersheim gestohlen. Laut Polizei war der Roller mit einem Lenkradschloss gesichert. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.