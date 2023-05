Ohne Helm auf dem Motorrad unterwegs, und an der Maschine fehlte das Kennzeichen: So hat ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Rheinauen am Dienstagabend einen in der Benzstraße in Neuhofen fahrenden Motorradfahrer angetroffen. Der Fahrer habe den Ordnungsamtsmitarbeiter auf dessen Ansprache schlicht ignoriert, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Vor Ort stritt der 59-Jährige aus Langenargen (Bodenseekreis) ab, mit dem Motorrad gefahren zu sein, er habe es lediglich geschoben. Den Mann erwartet nun laut Polizei ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.