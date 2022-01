Dass ein Jugendlicher ohne Helm mit einem Roller durch Limburgerhof fahren würde, hat einen Anwohner der Speyerer Straße am Samstagnachmittag dazu veranlasst, die Polizei zu rufen. Der fehlende Helm war nur eines von vielen Vergehen, wie sich bei der Kontrolle des 16-Jährigen am Bahnhof herausstellte. Am Roller wurde an der Variomatik manipuliert und ein nicht zugelassener Sportauspuff verbaut, womit der Roller eine Geschwindigkeit bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen konnte. Des Weiteren war der Roller nicht zugelassen und der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, wie die Polizei berichtet. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen – und auch die Führerscheinstelle wird informiert. Das kann zu einer Sperre beim Beantragen eines Führerscheines führen. Obendrein wurden auch die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen über die ganze Sache in Kenntnis gesetzt.