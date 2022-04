Am Donnerstagnachmittag ist ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der B39 von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei war er um kurz nach 17 Uhr in Richtung Neustadt unterwegs, als er in Höhe der Einmündung Dudenhofen-Süd eine Leitplanke überfuhr und an einem Verkehrszeichen zum Stehen kam. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnte ausgeschlossen werden.