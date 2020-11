Die zerstörte Grundstückseinfassung dürfte nach einem Unfall noch das kleinste Problem für einen 28-Jährigen sein. Dass er sich vor der Polizei aus dem Staub machen wollte, wiegt da schwerer. Oder, dass er keinen Führerschein besitzt. Und ins Gefängnis musste er nur dank Verwandten nicht.

Der 28-Jährige fuhr laut Polizei am Mittwoch gegen 12.40 Uhr auf der Maxdorfer Hauptstraße an geparkten Autos vorbei. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Nachdem er zunächst ein Verkehrsschild touchierte, riss der Fahrer das Lenkrad herum und fuhr in eine Grundstückeinfriedung aus Betonpalisaden.

Der Mann flüchtete zunächst in dem beschädigten Auto, die Polizei konnte ihn jedoch in der Nähe des Birkenheider Tierparks stellen. Dabei zeigte sich, dass der 28-Jährige zwar keinen Führerschein besitzt, dafür aber Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Strafbefehl vorliegt. Verwandte bezahlten das erforderliche Geld, sodass der 28-Jährige nicht direkt ins Gefängnis musste.

Um das Strafverfahren kommt der Unfallfahrer allerdings nicht herum: Straßenverkehrsgefährdung, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. „Er muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen“, heißt es von der Polizei. Auch gegen den Fahrzeughalter wird ermittelt – weil er es überhaupt erst zuließ, dass sich der Mann ohne Führerschein hinter das Steuer des Autos setzte.