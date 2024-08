Eine 67-jährige Radfahrerin musste am Dienstag gegen 9.15 Uhr in der Germersheimer Straße in Römerberg einer geöffneten Autotür ausweichen, wobei sie stürzte und sich am Kopf verletzte. Laut Polizei hatte ein 58-jähriger Autofahrer die Fahrertür seines geparkten Fahrzeugs geöffnet, was die Radfahrerin zwang auszuweichen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.