Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, gibt es auch im Rhein-Pfalz-Kreis Veranstaltungen. In Altrip gibt es Führungen, in Böhl-Iggelheim den Denkmalspaziergang. Der Heimat- und Geschichtsverein Altrip lädt an diesem Tag in Kooperation mit der Protestantischen Kirche und dem Kulturforum zu historischen Führungen rund um das ehemalige Kastell „Alta Ripa“ ein. Ziel ist es den Veranstaltern zufolge, baukulturelles Erbe sichtbar und Altrips historische Sehenswürdigkeiten erlebbar zu machen. Die kostenlosen Führungen starten jeweils am Eingang der Protestantischen Kirche – um 12 Uhr, 14.30 Uhr sowie um 16 Uhr mit Abschluss jeweils im Römerhaus, dem ältesten Haus von Altrip. Nach Ende der letzten Führung sind die Besucher herzlich eingeladen, den historischen Tag gesellig im Römerhaus ausklingen zu lassen.

Der Heimatpflege- und Museumsverein Böhl-Iggelheim lädt am Tag des offenen Denkmals Interessierte dazu ein, sich um 15 Uhr zu einem Vortrag im Anwesen der Familie Heene, ein ehemaliges Bauernhaus, in der Böhler Hauptstraße 75 einzufinden. Dort startet um 15.45 Uhr ein Denkmalspaziergang von zirka einer Stunde.