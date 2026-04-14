Ab April ist die sogenannte Ansprech-Bar der Kirche Kunterbunt wieder regelmäßig in Maxdorf vertreten. Treffpunkt ist mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr der Flößerbrunnen mit dem angrenzenden Bewegungspark. Wie aus einer Pressemitteilung des Pastoralteams Maxdorf hervorgeht, richtet sich das Angebot an Menschen jeden Alters. Ziel ist es, dort ins Gespräch zu kommen, wo sich Menschen im Alltag aufhalten – etwa auf dem Weg zum Einkaufen, zur Schule oder beim Aufenthalt im öffentlichen Raum. Stefanie Müller und weitere Engagierte der Kirche Kunterbunt Maxdorf plus laden dazu ein, gemeinsam einen Kaffee zu trinken und neue Kontakte zu knüpfen. Für Kinder gibt es nach Angaben des Pastoralteams Bewegungsspiele oder andere Aktionen. Das Angebot ist offen für alle, unabhängig davon, ob sie zu Fuß, mit Roller, Rollstuhl oder Kinderwagen vorbeikommen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an stefanie.mueller-2@bistum-speyer.de.