Die Ortsgemeinde Römerberg hat Bäume, deren Obst geerntet werden darf, mit einem gelben Band gekennzeichnet. Sie befinden sich an der Kreuzung Schwegenheimer Straße/L507 Richtung Lingenfeld auf der rechten Seite, am Damm zwischen „Große Hohl“ und „In den Rauhweiden“ sowie in der „Kirschenallee“ – der Philippsburger Straße. Der Ortsgemeinde zufolge sollen weitere Bäume gekennzeichnet werden, sobald sie alt genug sind. Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Ernten nur für den Eigenbedarf erlaubt ist und auf eigene Gefahr erfolgt. Die Gemeinde übernehme keine Haftung. Sie bittet zudem darum, die Bäume nicht zu beschädigen. „Der Gedanke hinter der Aktion ist zum Wohle aller gedacht. Wir bitten, dies zu respektieren und fair zu bleiben“, heißt es.