Obst in den Bäumen und auf dem Boden: Dieses Bild ergibt sich aktuell auf dem Gelände der Werke in Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen und Römerberg. Unser Foto zeigt die Wiese mit Apfelbäumen am Regenüberlaufbecken in Dudenhofen nahe der Tennisplätze. Nach Angaben von Ralf Möhler, Technischer Werkleiter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, waren die Obstbäume Teil der wasserrechtlichen Genehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt. „Aufgrund von Versiegelung durch den Bau des Beckens sowie Zufahrtsbefestigungen musste ein Ausgleich geschaffen werden“, erklärt Möhler. Er informiert auf Nachfrage, dass Spaziergänger gerne das Betriebspersonal ansprechen dürfen, wenn es vor Ort ist, und das Obst dann aufgesammelt werden darf. Ansonsten kommt es Tieren und Insekten zugute.