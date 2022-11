Mit einer neuen Interessengemeinschaft, bestehend aus 125 Erzeugern, soll der Obst- und Gemüseanbau in der Pfalz gestärkt werden. Am Donnerstag ist die Erzeugerinitiative „Gemüsegarten Pfalz“ im Mutterstadter Pfalzmarkt vorgestellt worden. In dieser haben sich der Pfalzmarkt und private Erzeuger aus der Region zusammengeschlossen, um in den kommenden Jahren in verschiedenen Bereichen das Image des Obst- und Gemüseanbaus zu verbessern, neue Wirtschaftsbereiche zu eröffnen und für die Erzeugermitglieder Synergieeffekte für ihre Unternehmen zu erzielen. Oberstes Ziel sei es, „den Gemüseanbau in der Region zu behalten und zu sichern“, sagte Björn Wojtaszewski, Sprecher der Initiative. Wie wichtig regionale Erzeugnisse für die Versorgung vor Ort seien, „das haben die Krisen der vergangenen Jahre gezeigt“, betonte die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), die zum Startschuss gekommen war. Ebenso bedeutsam sei es, die Menschen für die Erzeugung dieser Lebensmittel zu informieren und zu sensibilisieren, nur so könnten sie wertgeschätzt werden. Wie das die neu gegründete Erzeugerinitiative zum Beispiel konkret erreichen möchte, zeigten die Vertreter von MediaApes aus Neustadt. Mit VR-Brillen wurden die Gäste zu einem immersiven Ernteeinsatz eingeladen. Solche VR-Brillen könnten zum Beispiel bei Lebensmittelhändlern in der Obst- und Gemüseabteilung stehen, erläuterte Wojtaszewski.