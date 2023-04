Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Wasserschaden hat die Böhl-Iggelheimer Obdachlosenunterkunft so sehr beschädigt, dass sie abgerissen wird. Ein Ersatz muss gefunden werden.

In der kommenden Woche soll die bisherige Obdachlosenunterkunft in der Hintergasse im Ortsteil Iggelheim dem Erdboden gleichgemacht werden. „Wir hatten dort im vergangenen Jahr einen massiven Wasserschaden, der sich leider Gottes so ausgeweitet hat, dass wir das Gebäude abreißen“, erklärte Bürgermeister Peter Christ (CDU)