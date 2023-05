Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir machen möglichst alles immer erst, wenn wir müssen. Vorher dürfen wir es eh nicht.“ So fasste Ortsbürgermeisterin Juliane Popp die Finanzen des verschuldeten Dorfs zusammen. Entsprechend übersichtlich und von Pflichtaufgaben beherrscht ist das, in was die Kommune in den nächsten Jahre investiert.

Zu den Pflichtaufgaben der Ortsgemeinde gehört es, ausreichend Kita-Plätze anzubieten. Das schafft sie schon seit bald zehn Jahren nicht. Der Versuch, eine neue und dringend nötige Kita zu