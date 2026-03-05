Der Elternausschuss der Kindertagesstätte „Storchennest“ richtet am Freitag und Samstag, 6./7. März, einen Nummernbasar rund ums Kind aus. Die SG-Halle am Neugraben ist am Freitag von 18.30 bis 22 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Angeboten werden Kinderkleider der Größen 50 bis 170, Kinderschuhe, Spielsachen und Bücher, Ausstattungen und Kinderwagen, Schwangerschaftskleidung sowie Autositze und Fahrzeuge. Damit verbunden ist ein Verkauf von Kuchen und Waffeln. 20 Prozent der Einnahmen gehen als Spende an die Kindertagesstätte.