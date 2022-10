„Die Einsatzzeiten sind erschreckend“: So kommentierte Maik Krause (CDU) in der Ratssitzung am Donnerstag, dass die gesetzliche Hilfeleistungsfrist von maximal 15 Minuten in Altrip zu häufig überschritten wird. Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) erklärte, habe die zuständigen Stellen deswegen schon kontaktiert.

Mehr als zehn Prozent der Fälle

Wie lange ein Rettungswagen nach der Alarmierung braucht, um bei einem Notfallpatienten in Altrip anzukommen, wollte die CDU schon seit einem Jahr wissen. Zunächst rückte die Kreisverwaltung die Angaben über die Rettungseinsätze und Anrückzeiten aber nicht heraus. Als sie es jetzt auf Druck doch tat, zeigte sich: In mehr als zehn Prozent der Fälle dauerte das Eintreffen der Retter zu lange. Daher beantragten die Christdemokraten, dass sich der Ortschef an der Versorgungsstrukturplanung beteiligt und die Informationen über die Notfalleinsätze künftig regelmäßig im Amtsblatt und auf der Website der Gemeinde veröffentlicht werden. Dem stimmte der Rat zu.

Mansky zufolge gab es inzwischen Gespräche mit Kreisverwaltung und Einsatzplaner. „Kommt dabei nichts raus, müssen wir eine Stufe höher gehen“, sagte er, beruhigte aber auch: Brauche der Rettungsdienst zu lange, helfe derzeit die Feuerwehr aus – wie zuletzt vergangenen Samstag.