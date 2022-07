In der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim heulen am 9. Juli die Sirenen. An jenem Samstag wird der Ernstfall geprobt.

Der Sirenenwarntag ist dafür da, zu testen, ob alle Sirenen richtig funktionieren und im Ernstfall warnen könnten. Die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim informiert vor allem deshalb, damit sich kommenden Samstag keiner erschrickt, wenn die Alarmsysteme aufheulen. „Während der Sirenenprüfung besteht keine Gefahr“, schreibt Pressesprecherin Ute Günther. Wichtig ist ihr zufolge, dass sich die Bürger im Anschluss melden und Rückmeldung geben, ob die Sirenen gut zu hören waren. Denn so sollte es im Ernstfall natürlich sein.

Die Flut im Ahrtal hat das Bewusstsein geschärft: Bei Katastrophen muss die Bevölkerung alarmiert werden. Ein fast vergessenes Mittel liegt dabei wieder im Trend – die Sirene. Dannstadt-Schauernheim ist deshalb nicht die einzige Gemeinde, die ihre Anlagen testet. In der Verbandsgemeinde Maxdorf etwa haben die Sirenen bereits geheult. Allerdings ohne große Vorwarnung der Bürger, die deshalb teils irritiert waren.

Alarm mit Durchsage

Andere Gemeinden haben festgestellt, dass ihre Anlagen veraltet sind – oder gar nicht mehr vorhanden. Mutterstadt etwa hat alle Sirenen abgebaut. Schlicht, weil sie nicht mehr genutzt oder gebraucht wurden. Die acht Sirenen in Schifferstadt funktionieren nicht. Beide Gemeinden wollen jedoch möglichst noch in diesem Jahr nachrüsten.

Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen dagegen hat sich früh an die Arbeit gemacht und ein Konzept erstellt. Sie hat sich für neue Sirenen entschieden, die auch Durchsagen übermitteln können.

Auch Apps können helfen

Die Verbandsgemeinde Maxdorf wollte zunächst die bestehenden Sirenen, die vor einigen Wochen gesungen haben, generalüberholen und die analoge Alarmauslösung auf eine digitale umstellen, überlegt nun aber auch, ganz moderne Anlagen anzuschaffen. Digital muss heute auch der Mindeststandard in allen Gemeinden werden, so schreibt es der Brand- und Katastrophenschutz im Kreis vor. Sirenen müssen dezentral ansteuerbar sein.

Sirenen sind ein Baustein bei der Alarmierung der Menschen im Katastrophenfall. Aber auch Apps können dabei helfen. Am Sirenenwarntag der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim wird deshalb auch die Warn-App Katwarn getestet. Katwarn ist Ute Günther zufolge auf der Homepage der Verbandsgemeinde eingebunden. Im Ernstfall signalisieren die Sirenen eine Gefahr, über die Warn-App würden nähere Informationen zur jeweiligen Gefahrensituation angezeigt. Warnungen sollen zudem über Radio und Fernsehen und über soziale Medien des Brand- und Katastrophenschutzes laufen.

Suche nach Schwachstellen

In der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim gibt es zehn Sirenen, die im Ernstfall die Bevölkerung alarmieren sollen. Die Steuerung dieser Sirenen erfolgt zentral über die Einsatzzentrale in Dannstadt-Schauernheim. Um die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu überprüfen, müssen diese regelmäßig überprüft werden. Aus diesem Grund werden am Samstag also zwischen 11.30 und 12.30 Uhr Warntöne der Sirenen zu hören sein. Die Signaltöne seien ein Dauerton von drei mal 15 Sekunden mit Unterbrechung von zweí mal sieben Sekunden. Diese Töne signalisierten einen Feueralarm und seien nur zur Probe.

„Mit dem Testlauf unserer Sirenen möchten wir aber nicht nur prüfen, ob sie grundsätzlich funktionieren. Es geht uns auch darum, ob die Sirenen gut zu hören sind, ob die Verbindung zu der Warn-App zuverlässig klappt und wo gegebenenfalls noch nachgebessert werden muss“, sagt Wehrleiter Christopher Diehl. Celine Kaiser, die den Bereich Brand- und Katastrophenschutz bei der Verbandsgemeindeverwaltung verantwortet, ergänzt: „Wir bitten unsere Bürgerinnen und Bürger daher um Unterstützung. Über das Kontaktformular unter www.vgds.de kann sich jeder melden und mitteilen, ob beziehungsweise wie gut die Sirenen zu hören waren.“

Noch Fragen?

Mehr Informationen sowie die Übersicht der Sirenenstandorte finden sich im Internet unter www.vgds.de.