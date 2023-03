Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem die Notbetreuung der Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen in den Sommerferien gut funktioniert hat, wird im Herbst nachgelegt. In der ersten Ferienwoche waren 13 Kinder angemeldet, in der zweiten sind es zwölf. Viel basteln, viel freies Spiel – die Betreuer versuchen alles, um in eingeschränktem Rahmen das Maximale rauszuholen. Und das ist manchmal auch explosiv.

Stina Dezatkins lässt ihren Blick in den Raum im Erdgeschoss der Karl-Hufnagel-Grundschule in Harthausen schweifen. „Es ist eben anders als sonst“, sagt die Jugendpflegerin. Die Kinder