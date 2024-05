Nora Liebel mag die Arbeit mit Kindern. Das hat sie von ihrer Mutter in die Wiege gelegt bekommen. Derzeit ist die 28-Jährige mitten im Studium – und leitet an der Rehbachschule in Neuhofen die Betreuende Grundschule. Sie freut sich darauf, wenn sie nach dem Studium mit einer ganzen Stelle dort voll einsteigen kann.

Irgendwie ist es nur logisch, dass Nora Liebel beruflich in Neuhofen