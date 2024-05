Ob in den Parteien, auf Kandidatenlisten oder im Ratssaal: In der Kommunalpolitik gibt es im Durchschnitt viel weniger Frauen als Männer. Woran das liegt und was man dagegen tun kann, erläutern Experten und zwei Bürgermeisterkandidatinnen.

„Nur knapp jedes vierte Mandat geht an eine Frau“, heißt es im aktuellen Paritätsbericht des Landtags Rheinland-Pfalz