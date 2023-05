Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Biber, der sich vor zwei Jahren an einem Regenrückhaltebecken an der Grenze zwischen Maxdorf und Lambsheim niedergelassen hat, arbeitet weiter an seinem Damm. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Mittelgraben überläuft. Wie kann man sowohl Hochwasser- als auch Artenschutz sicherstellen?

An dem Regenrückhaltebecken, in das Wasser aus dem Mittelgraben fließt, hat es dem Biber anscheinend so gut gefallen, dass er beschlossen hat, sich hier häuslich niederzulassen. Er hat