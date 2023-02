Die Ortsgemeinde Kleinniedesheim kauft der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim das ehemalige Feuerwehrhaus in der Wormser Straße ab. Was damit geschehen soll, bleibt vorerst noch unklar.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat zugestimmt, dass die Ortsgemeinde das Haus für 82.000 Euro übernimmt. Die Freiwillige Feuerwehr Großniedesheim/Kleinniedesheim nutzte es zuletzt nur noch als Lagerraum, und der Jugendtreff der Ortsgemeinde war einmal dort untergebracht, bevor er geschlossen wurde und sich Kleinniedesheim aus der Offenen Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Lambseim-Heßheim ausklinkte. Auch als Obdachlosenunterkunft wurde das Haus schon gebraucht.

Ein neues Nutzungskonzept für das Gebäude mit den zwei markanten Toren gibt es laut Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) noch nicht. Auf Anfrage sagte er: „Denkbar ist, dass unser Bauhof den Raum künftig als Unterkunft für unsere Gemeindearbeiter nutzt, aber das steht noch nicht abschließend fest.“ Weil die Gemeindearbeiter ihr Domizil derzeit in der benachbarten Schlossscheune haben, wäre die Nutzung des Gerätehauses als Aufenthaltsraum naheliegend. Der Gemeinderat wird darüber laut Merkel beraten und entscheiden.

Die Ortsgemeinde könne den Kauf aus ihren liquiden Haushaltsmitteln aufbringen, so Merkel, ein Griff in die Rücklagen sei dafür nicht notwendig. Im Ergebnishaushalt werde mit einem Überschuss von 90.000 Euro gerechnet, das ermögliche einen gewissen Investitionsspielraum. Für einen gemeindlichen Jugendraum sieht der Bürgermeister keinen Bedarf. Die Entwicklung der letzten Jahre habe das gezeigt. Es gebe jetzt Ganztagsschulen, und die Kinder und Jugendlichen seien darüber hinaus in ihrer Freizeit bei den örtlichen Vereinen gut aufgehoben. Den Verzicht auf offene Jugendarbeit will Merkel auch als Unterstützung der Kleinniedesheimer Vereine verstanden wissen.