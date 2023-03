Die Deutsche Post hat eine neue Packstation in Limburgerhof in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilt, steht die neue Station im Hermann-Löns-Weg 2 ab sofort zur Verfügung. „Wir sind froh, dass wir diese zusätzliche Anlaufstelle neben der Packstation in der Speyerer Straße realisieren konnten. Unsere Packstationen stehen deutschlandweit für Versand und Abholung von DHL-Sendungen zur Verfügung“, sagt Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Kunden die DHL-Paket-App, die nach Unternehmensinformationen alle Services rund ums Paket bündelt.