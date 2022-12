Was ist der Unterschied zwischen einem Wildschwein und einem Hausschwein? Außer dem Aussehen könnt ihr euch ja eins schon vom Namen ableiten. Das Wildschwein lebt wild im Wald. Und das Hausschwein lebt...? Na gut, sicher nicht direkt im Haus, zumindest heute nicht mehr, wohl aber ganz in der Nähe, nämlich im Stall. Das Hausschwein stammt vom Wildschwein ab. Die Menschen haben es gezähmt und weitergezüchtet. Man sagt auch domestiziert. Da steckt das lateinische Wort „domus”, das Haus, drin.

Was machen die Wildschweine dann aber in der Stadt, zum Beispiel auf dem Friedhof? Nun, die grunzenden Gesellen sind sogenannte Kulturfolger. Das heißt, sie bewegen sich in der Nähe der Menschen, weil sie dort leichter Nahrung finden auf den Äckern rund um Dörfer oder Städte, in Gärten in Parks, auf Sportplätzen und eben auch auf Friedhöfen.

Aber: Ein wichtiger Grund ist auch, dass der Lebensraum für die Wildschweine immer kleiner wird. Denn nicht nur die Borstentiere besuchen die Menschen, nein, wir nehmen auch den Wildschweinen Platz weg.