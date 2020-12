Die Welt spielt gerade wirklich verrückt, findet Ihr nicht auch? So viele Menschen, die krank sind, so viele, die traurig sind und Angst haben. Aber wisst Ihr was: Corona hat auch etwas Gutes. Nein, ich meine nicht das viele Händewaschen. Ich finde, die Menschen sind netter zueinander geworden. Viele helfen ihren älteren oder kranken Nachbarn, andere machen einfach so dem Nächsten kleine Freuden.

So etwa Jessica, die im Haus St. Matthias des Caritas Altenzentrums in Schifferstadt, als Junior-Demenzbegleiterin aushilft. Dafür hat sie eine spezielle Ausbildung bei den Maltesern gemacht und gelernt, wie sie mit Menschen umgeht, die an der Krankheit Demenz leiden. Das Gedächtnis der Menschen funktioniert nicht mehr so gut. Aber sie freuen sich, wenn junge Menschen wie Jessica zum Beispiel mit ihnen spielen oder spazieren gehen.

Jessica hat für die Bewohner gemeinsam mit ihrer Mutter Weihnachtslieder auf der Trompete gespielt. Die beiden standen draußen und die Bewohner konnten von drin zuhören. „Ich habe mich dazu entschieden, einen Nachmittag musikalisch zu gestalten, weil die Senioren zurzeit sehr einsam sind, wenig Besuch bekommen und nicht raus können“, erzählt Jessica. „Ein bisschen Musik lenkt sie von ihrem tristen Alltag ab und bringt ihnen Freude.“ Mit ihrer Überlegung traf sie ins Schwarze. Denn den Bewohnern hat es sehr gut gefallen. „Einige haben mitgesummt und hatten sogar Tränen in den Augen. Auch ich war froh, dieses Jahr noch einmal einen kleinen Auftritt zu haben, da alle anderen Auftritte ausfallen mussten.“ Eine super Sache für beide Seiten also.

Ähnlich wie in Birkenheide. Heide und Manfred Postel haben von ihrem fünfjährigen Nachbarsjungen nämlich stolz seinen selbstgemachten Weihnachtsbaum gezeigt bekommen. Den hat er ganz alleine gemacht. Und das Beste: Er hat ihn dem Ehepaar geschenkt. Einfach so. „Er freut sich immer, wenn er etwas eigenes verschenken kann“, haben sie mir berichtet.

Ich finde das klasse. Denn so macht man nicht nur anderen eine Freude, sondern auch sich selbst. Habt Ihr auch schon jemand Liebem was gemalt oder vorgespielt? Ich werde auf jeden Fall auch nach Corona für die anderen da sein. Denn das fühlt sich richtig toll an.