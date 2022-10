Meine kleine kesse Schwester Nessy und ich gucken uns mit Opa Nörgel die Liste mit den zwölf Obstbäumen an, die für die Gemeinde Altrip bestellt wurden. Anfgang November sollen sie auf der großen Streuobstwiese hinter dem Bauhof gepflanzt werden. „Das ist ja kinderleicht!“, ruft Nessy begeistert. „Bei manchen Sorten kann ich schon am Namen erkennen, wo sie herstammen. Hier zum Beispiel: ,Köstliche aus Charneux' zum Beispiel – auch wenn ich nicht weiß, wo das liegt.“ Sie tippt auf die Liste. „Das liegt in Belgien, wo viele unserer Birnensorten herkommen“, erklärt uns Opa. „Und was hat es mit dem Stuttgarter Geißhirtle auf sich?“, fragt Nessy. „Oh, das ist eine schmackhafte kleine Sommerbirne“, weiß Opa. „Ein Ziegenhirte hat sie vor über 200 Jahren in einem Wald bei Stuttgart gefunden.“

„Wiesenbacher Gänsgartenapfel“, liest Nessy andächtig vor. „Genauer geht es nicht mit der Ortsangabe“, fährt sie fort. „Bloß: Wo liegt Wiesenbach?“ „Auf der anderen Rheinseite 15 Kilometer hinter Heidelberg.“ „Hinter Heidelberg? Puh, da bin ich ja froh, dass es in Altrip bald zwei Bäume davon gibt. Da muss ich nicht den Neckar hoch schwimmen“, meint Nessy.