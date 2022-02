Ein Sicherheits-, Entwicklungs- und Hygienekonzept für den Niederwiesenweiher hatte die SPD-Fraktion in Böhl-Iggelheim vor rund eineinhalb Jahren gefordert und damit für einige Unruhe gesorgt. Seither schlummerte der Antrag irgendwo im Rathaus. Jetzt tauchte er auf der Tagesordnung des Hauptausschusses wieder auf.

Unruhe hatte der Antrag der SPD unter anderem deshalb ausgelöst, weil darin vom „Ballermann des Kreises“, der „Vermüllung des Strands“ und „abstoßenden Zuständen“ berichtet wurde. Schon vor eineinhalb Jahren hatte David Gabath (AfD) dieser Darstellung der Situation am Niederwiesenweiher widersprochen und das tat er auch jetzt.

CDU: Kein Konzept nötig

Bevor sich aber die Diskussion, die vor eineinhalb Jahren geführt wurde, wiederholte, erkundigte sich Michael Knebel (CDU), ob denn inzwischen das von der SPD geforderte Konzept vorliege. Nein, lautete die Antwort von Bürgermeister Peter Christ (CDU). Denn es sei „nicht klar, was da hinein soll“. Die Verwaltung „könne natürlich etwas zusammenschreiben“, so der Bürgermeister. Wenn die SPD ein Konzept wolle, dann solle sie eines vorlegen und nicht andere die Arbeit machen lassen, argumentierte Knebel. Er und Christ verwiesen darauf, dass sich in den vergangenen eineinhalb Jahren am Niederwiesenweiher einiges verbessert habe. Sie nannten die Einteilung des Areals in Rettungsabschnitte, die Veränderung der Beschilderung, die Gestaltungssatzung sowie eine Allgemeinverfügung, die den Aufenthalt zwischen Mitternacht und 6 Uhr verbietet.

„Ein Konzept ist nicht notwendig“, sagt Knebel. Was wohl der allgemeinen Meinung entsprach. Ein paar Verbesserungen wären aber noch erforderlich, meinten Joachim Heidinger (Grüne) und Gabath. Die Fraktionen sollen Vorschläge machen, die würden geprüft, meinte Christ. So ganz wollte SPD-Fraktionschefin Pia Möller-Reibsch nicht aufgeben. Kontrollen seien erforderlich, forderte sie. Es werde kontrolliert, doch auf einem so großen Areal könne man nicht alles immer im Blick haben, meinten Christ, Knebel und Heidinger.