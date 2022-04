Einer der Besucher hat sich schließlich bei der Polizei gemeldet und von den Vorgängen am Mittwochnachmittag am Niederwiesenweiher berichtet. Dort verlangte eine sichtlich alkoholisierte Frau Eintritt und hielt die Autofahrer dafür an. Als die Polizei kam, behauptete die 52-Jährige, sie habe die einfahrenden Verkehrsteilnehmer lediglich nach Kleingeld gefragt, und dies sei nur von wenig Erfolg gekrönt gewesen. Da die Frau bei der Kontrolle ein Fahrrad neben sich stehen hatte und nicht fähig war, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde das Fahrrad vor Ort verschlossen abgestellt und der Schlüssel präventiv sichergestellt. Die Polizei bittet nun Besucher, die am 20. April gegen 14 Uhr von der Frau nach einer Parkplatzgebühr gefragt wurden, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 zu melden.