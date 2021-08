Am Samstag gegen 3 Uhr ist ein 18-jähriger Dannstadt-Schauernheimer laut Polizei nach einer Party an der Strandbar am Niederwiesenweiher geschlagen und mit Messern bedroht worden. Ursache war wohl ein Streit um eine Frau. Dabei bekam er von drei Männern Faustschläge ins Gesicht. Im folgenden Gerangel zogen zwei der Männer ein Messer, woraufhin sich die Menschenmenge, die sich gebildet hatte, auflöste und wegrannte. Das Tätertrio flüchtete unerkannt in Richtung Wald. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen mögen sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.