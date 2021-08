Könnte das der nächste Rap-Hit werden? Die Gemeinschaftsproduktion von zwei absoluten Rap-Beginnern und dem Schifferstadter Rap-Profi Mr. EisT 33 ist gestern ganz frisch in dem Ludwigshafener Tonstudio von Stefan Zaayenga aufgenommen worden und hat noch gar keinen Titel. Doch der Anfang ist gemacht – und der klang schon ganz vielversprechend.

Träume. Ziele. Zukunftsvisionen. Drei Worte, jedes hat es in sich und es gebe dazu so viel zu sagen. Und doch mussten Zoe Gerstner und Niyazi Gümüs aus Schifferstadter erst einmal überlegen. Acht Zeilen, im Rapper-Jargon „Bars“ genannt, konnten sie niederschreiben. Dazu riefen Torsten Kreb vom Schifferstadter Jugendtreff-Team und Rapper Mr. EisT 33 alias Florian Seebach auf. Das sprach die beiden Jugendlichen sofort an, machte sie aber zunächst – sprachlos. Seit zwei Wochen hat der 19-jährige Niyazi das Abi in der Tasche – die Zukunft liegt offen vor ihm. Und auch die 14-jährige Gymnasiastin hat schon Vorstellungen, wo ihre Reise hingehen könnte. So flossen sie nach ein paar Tagen Brainstorming dann doch: die Worte, gereimt und in den Beat geschrieben.

Auf den 31-Jährigen Mr. EisT 33 haben ihn die Kids vom Treff aufmerksam gemacht, erzählt Kreb. Sie waren begeistert von seinem Auftritt im Fuchsbau. Der Jugendpfleger wollte den Rapper auf die Jugendtreff-Bühne holen – dann kam Corona. Für seine Jugendlichen eine einschneidende Erfahrung, fast alle sozialen Kontakte waren lahmgelegt. „Sie sind in der Zeit total hinten runtergefallen, keiner hat sich wirklich um sie gekümmert. Wir mussten was tun“, sagt Kreb. So entstand die Idee zu dieser Mitmach-Aktion, die mit 800 Euro von der Stadt gesponsert wird. Bei Florian Seebach hat er damit offene Türen eingerannt. Er war sofort dabei, ehrenamtlich. Bis Mai konnten Song-Texte eingereicht werden. „Und was da geschrieben wurde, war einfach mega“, sagt der Rapper. „Unglaublich, was die Jugendlichen fernab vom Mainstream alles zu sagen haben.“

Achtzeiler werden performed

Zoe war das einzige Mädchen von insgesamt sieben kreativen Songschreibern zwischen 14 und 19 Jahren. Um allen Gehör zu verschaffen, werde es auf jeden Fall weitere Aufnahmen geben. Denn damit ein Titel „radiotauglich“ bleibt, sollte er etwa drei Minuten lang sein. Pro Aufnahme können also nur maximal drei Künstler ihre Achtzeiler performen.

Am Montag galt es nun, den ersten Song aufs digitale Tonband zu bringen. Mit Mr. EisT 33 hat Stefan Zaayenga bereits gearbeitet. Der Musikproduzent ist seit gut zwölf Jahren im Geschäft, die meisten seiner Kunden seien Rapper, so habe RAF Camora schon bei ihm aufgenommen. Eine Aufnahme mit so jungen Anfängern ist jedoch für Zaayenga Neuland, das Projekt reizte ihn.

Der „Konzertmeister“ sitzt am Computer

Den Anfang macht aber Mr. EisT 33, mittlerweile ein Profi im Geschäft trotz bürgerlichen Lebens mit einem Job als Ausstellungsverkäufer in der Bad-Branche. Routiniert steht er mit Kopfhörern in der kleinen Kabine, Zaayenga nimmt an seinem Pult mit virtuellen Reglern auf Computerbildschirmen Platz. Zeile für Zeile im Rhythmus der Beats arrangiert Mr. EisT 33 seinen Rap-Song am Mikro, der „Konzertmeister“ am Computer gibt Anweisungen – lobt, kritisiert höflich, schneidet und schiebt mit etlichen Mausklicks die Passagen zurecht. „Mir allein gehört das kleine Fenster“, dröhnt es aus den Boxen, „vielleicht habe ich kein Bock auf Master und Bachelor, werd’ Sprayer oder Influencer“. Nach ein paar Zeilen ist die Message klar: Die junge Generation will ihre eigenen Wege gehen – sie will sich nicht mehr ablenken lassen von all den Ratgebern und vermeintlichen Besserwissern, soll auf ihre innere Stimme vertrauen. Der Beat nimmt einen mit, automatisch wippt man mit. Die „Message“ hat also einen gut tanzbaren Background.

Dann ist Niyazis Premiere im Tonstudio, bisher hat er mit Kumpels zum Spaß gerappt, erzählt er. Doch was da aus der kleinen Kabine tönt, ist fernab von dem, was man stimmlich von dem jungen, zurückhaltenden Mann erwartet. Er rappt mit dunkler Stimme, von seinen Plänen, Lehrer zu werden und eine Familie zu gründen: „Ich habe einen Traum, ein großes Haus, eine Frau und zwei, drei Kinder, die mich glücklich anschauen … keiner hält mich auf“. Nach ein paar Aufnahmen ist sein Part geschafft. Niyazis Spaßübungen zu Hause haben etwas gebracht. „On the piont“, lobt Mr. EisT 33 begeistert.

Immer selbstbewusster rappt sie

Den Vorteil gleicht Zoe mit ihrem Willen aus. Sie hat noch nie gerappt, Mr. EisT 33 rappt es ihr vor, Stefan Zaayenga übt mit ihr – trocken – Zeile für Zeile im Takt des Metronoms. Zoe wird sicherer, ihre Stimme lauter. Zurück am Mikro im Kämmerchen haut sie dann ihre Anklage raus: „Ihr hattet Vorstellungen von meinem Leben, Karriere machen und nach größerem Streben.“ Immer selbstbewusster rappt sie, dass sie ihren Weg gehen wird, „auch wenn ihr an mir zerrt“. Zaayenga, der Rapper und Kreb sind sprachlos.

Bis spät abends wird am ersten Song gefeilt, die Endversion soll am 15. Oktober online gehen. „Vielleicht wird er ja im Radio gespielt“, hofft Kreb. Das wäre der Hit.