Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass die Aktion „Wir sind bunt!“ im Speyerer Umland nicht überall auf Gegenliebe stößt, war zu erwarten. Es gilt aber, im Gespräch zu bleiben.

Im Internet gab es bereits Kritik an der Aktion „Wir sind bunt!“ der Kirchen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Jetzt hat jemand seine Ablehnung leider in Gestalt